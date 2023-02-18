حماة الوطن بالغربية يفتتح أمانة الحزب بقرية تفهنا العزب

قامت أمانة حزب حماة الوطن بمركز زفتى التابع لمحافظة الغربية، برئاسة مسعد الشيخ، بافتتاح الوحدة الحزبية بقرية تفهنا العزب، وذلك بحضور محمد حسين أبو حليمة أمين الوحدة الحزبية، ورئيس قطاع زفتى والسنطة المستشار عبدالعزيز الشهاوي، ولفيف من أعضاء الوحدة الحزبية بالقرية.

حزب حماة الوطن بالقليوبية

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد يحيى أمين حزب حماة الوطن بالغربية، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بأهمية وصول الخدمات التي يقدمها إلى كل القرى والعزب عن طريق فتح مقرات دائمة بها، والعمل في إطار جماعي لإيجاد حلول لكل مشاكل القرية، مشددا على أهمية تمثيل كل أطياف القرية في تشكيل أمانة الوحدة الحزبية، مؤكدا أهمية العمل الجماعي لتحقيق النجاح.

وقال المستشار عبدالعزيز الشهاوي رئيس قطاع زفتى والسنطه، إن أمانة الحزب بمركز زفتى قاربت على الانتهاء من افتتاح مقرات دائمة بكل قرية، وافتتاح الوحدة الحزبية بقرية تفهنا العزب يمثل إضافة قوية للحزب لخدمة أهالي القرية.

وأكد أن الحزب يفتح الباب أمام الجميع للانضمام إلى عضويته لممارسة العمل السياسي تحت راية حماة الوطن.

ويأتي ذلك في إطار التوسع الذي يشده الحزب خلال الفترة المقبلة للوصول للمواطن في كل مكان.