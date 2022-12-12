«حماة الوطن» بالغربية ينظم جلسة حوار وطني عن توطين الصناعات المصرية في طنطا

نظم حزب حماة الوطن بالغربية، جلسة حوار وطني بمدينة طنطا، بعنوان «المحور الاقتصادي عن توطين الصناعات المصرية»، وذلك بحضور قيادات الحزب وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمئات من المواطنين، في إطار ما طرحته الأمانة العامة بحزب حماة وطن عن عقد عددة مؤتمرات للحوار الوطني والثقافي بمحافظات الجمهورية.

الوضع الاقتصادي

وتطرقت جلسة الحوار الوطني لمناقشة الوضع الاقتصادي الذي تشهده مصر، والدور الكبير الذي حققته الدولة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي واجهتها الدول في أزمة كورونا، وهناك الكثير من الدول التي تأثرت كثيرا بتلك الأزمة اقتصاديا.

وقال النائب أحمد يحيى، أمين حزب حماة وطن بالغربية، إن الحزب يعمل على تنفيذ عدد من مؤتمرات الحوار الوطني في مختلف المحاور، وذلك من أجل توضيح ما تقوم به الدولة من جهودها في بناء هذا الوطن، وأن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي هي قاطرة مصر في العصر الحديث، وتتميز بأن كل مصري له دور في بناء وطنه وجزء من التنمية المستدامة للبلد، والبيت الكبير لكل مصري.

أكبر قرى منتجة

وأشار الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن مصر بصفة عامة ومحافظة الغربية تمتلك العديد من الزراعات التي تقوم عليها أكبر الصناعات، ومنها على سبيل المثال قرية شبرا بلولة، أكبر منتج لزهرة الياسمين على مستوى العالم، حيث تنتج مصر نحو 60% من الياسمين، والتي تتحول إلى عجينة ويتم تصديرها إلى العديد من الدول وتنتج منها العطر، وكذلك قرية شبرا ملس، أكبر قرى مصر إنتاجا للكتان، وبها العديد من المصانع التي تعمل في صناعة الكتان.

مقومات صناعية كبيرة

وأوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، أن مصر تمتلك قوة صناعية واقتصادية كبيرة جدا، وعمالة زراعية كبيرة أيضا، وبالتالي تمتلك الدولة المصرية مقومات الصناعة المصرية، ضاربا مثلا بصناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وما يحدث أحيانا بتقليد العلامات التجارية للقطن المصري.

وأشار أن مصر تعمل جاهدة على تطوير القطاع الصناعي في مصر، ومنها ما تشهده مدينة المحلة الكبرى من إنشاء أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، وغيرها من المشروعات التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية.