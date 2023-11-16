رفع 325 طنا من المخلفات والقمامة بقرى ومراكز الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة اليوم الخميس، لرفع وإزالة القمامة ضمن الحملة المكبرة، التي أطلقتها المحافظة خلال شهر نوفمبر الجاري لاستعادة الوجه الجمالي الحضاري للمحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، إن الحملة تستهدف جميع المراكز والمدن في المحافظة والقري التابعة لهم إلى جانب الأحياء في مدينة الإسماعيلية.

رفع 44 طن قمامة ومواد صلبة من المدينة

وقال بيان محافظة الإسماعيلية أنه تم رفع 44 طن قمامة ومواد صلبة من المدينة وقري المحسمة القديمة وأم عزام و30 يونيو الي جانب صيانة 48 كشاف إنارة عامة، فيما تم رفع 280 طن من القمامة في قرى سرابيوم، وأبوسلطان، وكسفريت، وفنارة، وهويس سرابيوم في مركز فايد.

وأضاف البيان أنه جرى رفع 70 طن من القمامة من المدينة وقرى الرياح وأبوخليفة بمركز القنطرة غرب مع توسعة الشارع الرئيسي بقرية أبوخليفة تمهيداً لأعمال التجميل والتطوير.

رفع 92 طن قمامة ومخلفات مخلفات القمامة

وأشار إلي أنه تم رفع 92 طن قمامة ومخلفات مخلفات القمامة من مدخل المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية والصناديق الموجودة بشارع المعاهدة في القنطرة غرب فيما تم تفريغ صناديق القمامة وإزالة المخلفات ونواتج قص الأشجار وكنس ورفع الأتربة بحمولة تقدر بـ 119 طن بمناطق مختلفة.