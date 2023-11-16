12 مسجدا بكفر الشيخ تعقد مجالس لقراءة سورة الكهف والصلاة على الرسول

عقدت نحو 12 مسجداً في مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، مجالس لقراءة سورة الكهف والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، عقب أداء صلاة العشاء، اليوم الخميس، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبمتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

عقد مجالس لقراءة سورة الكهف والصلاة على الرسول صلي الله عليه وسلم

وقرأ أئمة المساجد والمصلون سورة الكهف في مجالس جماعية، أعقب ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صدح المصلون بالصلاة على الرسول بالصيغة الإبراهيمية والتي نصه: «اللَّهُمَّ صَلِّ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى سيدنا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى سيدنا إبْرَاهِيمَ، وعلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

أسماء مساجد محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة كفر الشيخ التي قرات سورة الكهف وصدحت بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كالتالي:

1- إبراهيم الدسوقي «البرهامي» التابع لإدارة أوقاف دسوق قبلي.

2- مسجد الفتح «الاستاد» التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

3- مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا.

4- المسجد الكبير بقرية العيسوية التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

5- مسجد القدس التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

6- مسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف البرلس.

7- مسجد سيدي فتح اللّه التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

8- مسجد النور التابع لإدارة أوقاف بلطيم.

9- مسجد كحيلو التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

10- المسجد الكبير بمدينة سيدي سالم التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم.

11- مسجد سيدي كامل بقرية مسير التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

12- المسجد الشرقي بقرية قراجة التابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ.

وكيل أوقاف كفر الشيخ: المساجد التزمت بقراءة سورة الكهف

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ المساجد التي حدّدتها الوزارة بمديرية أوقاف كفر الشيخ التزمت بقراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة العشاء، اليوم الخميس، وعددها 12 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ المشاركة كانت مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأشار «بسيوني»، إلي أن هذه المجالس تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية، وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم، ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتي ربوع الجمهورية.

عقد 300 مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف عقد 300 مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ، عقب صلاة العشاء، مشيرةً إلي أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.