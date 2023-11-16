الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة»: أعددنا خطة مميزة لتغطية الانتخابات.. ونقف على مسافة واحدة من الجميع

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ الشركة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي، من أجل المساواة بين جميع المرشحين.

«الفقي»: القرار من أجل دعم حق المواطن في المعرفة

أضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن القرار جاء من أجل دعم حق المواطن في المعرفة، لأن المواطن يجب أن يعرف جميع المرشحين، وللتأكيد على أن الإعلام على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

الشركة المتحدة تلقت الشكر من جميع المرشحين

أشار الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة»، إلى أن الشركة المتحدة تلقت الشكر من جميع المرشحين تقريبا في الانتخابات الرئاسية، متابعا: «في أي حملة انتخابية رئاسية قادمة، سيكون في دعم لجميع المرشحين بالتساوي».

ولفت إلى أن الشركة المتحدة، أعدت خطة كبيرة من أجل تغطية متميزة للانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها بأن التواجد الإعلامي سيكون بجميع المحافظات، لنقل الصورة للمواطن.

وتابع «الفقي»: «هناك تعاون كبير بين قطاع الأخبار والصحافة والتليفزيون، وهيكون في مراسلين في كل حتة وتغطية مميزة بإذن الله».

وفي حالة وجود شكوى من التغطية الإعلامية للانتخابات: «سنعمل خط مخصوص للشكاوى، والناس تقدر تبعت عليه أي ملاحظة».