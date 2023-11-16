وزير الاتصالات الفلسطيني بعد قطع الإنترنت عن غزة: الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القانون

كشف الدكتور مهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، تفاصيل قطع الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة تماماً، موضحاً أن القطع جاء نتيجة نقص الوقود تماماً في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يُجر حالياً الاستمرار في عمليات التواصل مع المؤسسات الأممية والدولية في هذا الشأن.

تخاذل من قبل المؤسسات الدولية

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني لـ«الوطن»، إنه تلاحظ عجز وتخاذل من قبل المؤسسات الدولية في اتخاذ إجراءات على أرض الواقع لحل أزمة الاتصالات والإنترنت وتزويد القطاع بالوقود اللازم للتشغيل.

وعلق على موقف المؤسسات الدولية في ما يدور في قطاع غزوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف وتدمير للبنية التحتيتة، أكد أنه على الصعيد النظري: «حدث ولا حرج وعلى أرض الواقع لا نرى شيئا».

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأكد الدكتور اسحق سدر، أن الغريب في الموضوع وهذه التصرفات في مناطق أخرى على الكرة الأرضية لم تكن بهذا الشكل في أوقات الحروب والمعارك المسلحة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط في قطاع غزة.