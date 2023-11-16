قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران على فلسطيني قرب بيت لحم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النيران على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني أمس، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجددا مجمع الشفاء الطبي من المدخل الجنوبي ترافقه جرافات عسكرية، وسط مخاوف وهلع من الموجودين داخل المستشفي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي فجر الأربعاء الماضي، وحققت مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية والنازحين لـ10 ساعات.

وأفادت تقارير بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز العديد من النازحين وجردتهم من ملابسهم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، كما أفادت التقارير بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت أغلب بوابات المستشفى وتناثرت الشظايا على الموجودين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى قسم الطوارئ، وتمركزت الدبابات داخل حرم المجمع الطبي، كما فجروا قبو المجمع.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على مرضى وجرحى ونازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى وجود 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح داخل المجمع الشفاء.