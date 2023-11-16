قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 57 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 57 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، ولم تعد تكتفي بالاعتقالات الموسعة لكل الفئات، لكنها أصبحت تعتقل النساء وتحتجزهم كرهائن، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال تعتقل النساء

وقال نادي الأسير، في بيان له، فى وقت سابق، إن عدد حالات اعتقال النساء التي وثقت وصلت إلى أكثر من 60 حالة، غالبيتهن جرى الإفراج عنهن لاحقا، بعد اعتقالهن كرهائن، أو الإفراج عنهن بشروط، فيما يواصل اعتقال أخريات بتهم تتعلق بالتحريض، إضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إداري.

وتابع بأن قوات الاحتلال استخدمت جملة من الجرائم والسياسات التنكيلية بحقّ النّساء، من خلال اقتحام منازلهن بطريقة وحشية مستخدمة كل أنواع الأسلحة، بما فيها الكلاب البوليسية، إلى جانب تهديدهن بقتل أبنائهن، واستخدام ألفاظ نابية بحقهن؛ وتنفيذ عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازلهن.

وكان مِن بين مَن تم اعتقالهنّ أسيرات سابقات، وأمهات لأسرى، وطالبات جامعيات، ونساء مسنّات، وأطفال.