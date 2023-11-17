أعضاء أندية التطوع يجملون مركز شباب دير الجنادلة في أسيوط

نفذ أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب دير الجنادلة التابع لإدارة شباب مركز الغنايم في محافظة أسيوط، أمس الخميس، المشروع المجتمعي «تشجير ودهان ونظافة المركز والشوارع المحيطة بمركز شباب بالقرية».

هدف المشروعات المجتمعية

وقال عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشئون الشباب إن هذه المشروعات المجتمعية تهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافه التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم بالإضافة إلى خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

ترحيب مجتمعي

ورحب أهالي قرية ديرالجنادلة بمركز الغنايم بالمبادرة الشبابية التي قام بهاء شباب وأعضاء مركز الشباب والتي من خلالها تم تنظيف ودهان شوارع مركز الشباب القرية وتجميلة ما أضفى عليه جمالا، وقال نادي محمود، أحد الأهالي إن المبادرة حيث هي مشاركة اجتماعية من شباب القرية لخدمة غيرهم.