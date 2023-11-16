عضو التنسيقية: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري

قال الدكتور إسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منهجية التنسيقية، كانت وما زالت قائمة على التوعية السياسيه للشباب، وأهمية دوره في العمل العام، والمشاركة في كل حدث، لأنهم المستقبل الذي تقوم على الدوله و ليس في مصر في و لكن في كل البلدان.

وأكد عمر في بيان له اليوم، أن مشاركة المواطنيين فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم تعد واجب وطني والتزام دستوري نص عليه الدستور وهو حق للمواطن ال ينبغي التنازل عنه، مؤكدا ان المشاركه هي مسؤلية تجاه الفرده لنفسه ومجتمعه و هي دليل على الانتماء

وأضاف عضو تنسيقية الشباب، أن المشاركة في صناديق الانتخابات، مشاركة في صنع القرار، وهي الداعي إلى الذهاب إلى صندوق الانتخابات، واختيار المرشح الذي يراه إنه يمثل أفكاره وآرائه، بعد الاطلاع على البرنامج الانتخابي لكل مرشح، مضيفا أن التصويت يعني أهمية صوتك الانتخابي، وضرورة للتعزيز الديمقراطي.

ولفت إلى أن الدولة عملت جاهدة، في سبيل تخطي الأزمات على الاستثمار في البنية التحتية و بناء المواني و القطارات السريعه لخدمة المناطق الصناعية و ربطهم ببعض.

وتابع عضو التنسيقية: وكذلك في ملف السكان والزيادة السكانية، وقيام الدولة بحملات توعية، فضلا عن ملف الصحة الذي قامت فيه الدولة ممثلة في الوزارة بعدة حملات قومية لعلاج مرضى فيروس سي، وعلاج الأورام للسيدات، وتوفير مصل علاج كورونا، والقضاء على قوائم انتظار العمليات، التي كان يعاني منها أهلنا في كل مكان في مصر.

وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قامت بالعديد من الصالونات والندوات والمؤتمرات، التي نادت فيها بأهمية المشاركة السياسية، وبالنسبة للفرد والوطن.