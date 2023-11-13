«الدعوة السلفية» تستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب

استقبلت الدعوة السلفية في مقرها بالإسكندرية، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب ضم ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المصري والأطياف السياسية.

بحضور الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي وعضو مجلس الإدارة، وغريب أبو الحسن عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الدعوة السلفية.

إعداد برنامج عمل للرئيس القادم

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب إلى إعداد برنامج عمل للرئيس القادم يعبر عن رؤى التوجهات المختلفة، من خلال جلسات استماع تجريها مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري من مؤسسات وشخصيات عامة.

وخلال اللقاء استعرض قيادات الدعوة السلفية منهجها الإصلاحي في بناء الوطن على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأهم القضايا ذات الصلة ببرنامج العمل التي تتطلع الدعوة السلفية إلى أن تتصدر أولوياته في الفترة الرئاسية الجديدة.

وأعرب ممثلو الدعوة السلفية عن تقديرهم لجهود تنسيقية شباب الأحزاب في بناء هذه المسارات الإصلاحية داخل المجتمع السياسي، وحرص الدعوة وأعضائها على التعاون مع كافة الأطراف في تحقيق مصالح البلاد والعباد.