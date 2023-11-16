«ثقافة البداري» بأسيوط تناقش خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع

نظم قصر ثقافة البداري التابع لفرع ثقافة أسيوط برئاسة محمد أبو رحمه محاضرة تثقيفية بعنوان «المخدرات وأخطارها»، ضمن فعاليات البرنامج المزمع تنفيذه لشهر نوفمبر الجاري، بمقر القصر ضمن سعي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على التثقيف الصحيح للشباب، وخلق فكر ثقافي متميز من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

المخدرات وأنواعها

حاضر في الندوة الدكتور ممتاز عبدالكريم مدبولي المحاضر المركزي بالثقافة، تحدث خلالها حول المخدرات وأنواعها ما بين طبيعي وكيميائي مركب وخطورتها على الفرد والمجتمع، حيث إنها تؤدي إلى تدمير المجتمع وانتشار الفساد فيه والأعمال اللا أخلاقية، كما أنها تؤثر على عقل المتعاطي وتشعره بالسعادة اللحظية فيما تؤدي حسب نوعها إلى تدمير خلايا المخ علي مدد مختلفة.

أسباب أدمان المخدرات

وعن أسباب إدمان المخدرات، تحدث «مدبولي»، إن من أهم أسباب ودوافع الاتجاه نحو المخدرات هو معلومات مغلوطة لدى المتعاطي، بأنه يصبح سعيدا في حياته عند التعاطي، لافتا إلى أن التفكك الأسري وعدم الاستقرار، يدفع الفرد إلى الصحبة السوء والإقبال على تناول المخدرات.