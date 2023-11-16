«الصحة»: إجراء تدخلات جراحية لعلاج الطفل عبد الله كحيل في معهد ناصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الطفل الفلسطيني عبد الله محمد كحيل والبالغ من العمر 14 سنة، وصل اليوم من خلال معبر رفح بسيارة إسعاف الى معهد ناصر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مشيرًا الى أنه يعاني فقدانا بعظام الفخذ الأيسر والجلد والأنسجة ومثبت بمثبت خارجي.

يتم الآن عمل التدخلات الجراحية اللازمة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة «DMC»، أنه يتم الآن عمل التدخلات الجراحية اللازمة للطفل عبد الله كحيل، من خلال ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في تخصصات جراحية مختلفة وهي جراحة أطفال وجراحة عظام وجراحة تجميل.

أكثر من 35 سيارة إسعاف مجهزة بتجهيزات خاصة للتعامل مع الأطفال الخدج

وتابع «أكثر من 35 سيارة إسعاف مجهزة بتجهيزات خاصة للتعامل مع الأطفال الخدج، موجودة داخل المعبر في انتظار وصولهم في أي لحظة، وهناك تواصلات من خلال الجهات السياسية بشكل مباشر مع السلطة والهلال الأحمر ومع الصليب الأحمر لمحاولة الإسراع لإدخالهم، لأن هذة الحالات حساسة جدًا في عامل الوقت، وتحتاج إلى تدخل سريع».