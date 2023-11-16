وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مفوض «الأونروا» بشأن الأوضاع في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم 16 نوفمبر مع السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حول الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السيد سامح شكري استفسر خلال الاتصال عن تقييم المفوض العام للأوضاع الإنسانية في القطاع، والجهود التي تقوم بها الأونروا لتخصيص مقار جديدة لها للتمكن من استئناف مهامها.

القلق تجاه حجم الكارثة الإنسانية في غزة

وقد أعرب المفوض العام لـ«الأونروا» عن قلقه البالغ نتيجة تفاقم حجم الكارثة الإنسانية، والتحديات المتزايدة التي تواجهها وكالات الإغاثة والمراكز والكوادر الطبية بشكل يعيق قدرتها على القيام بمهامها.

وزير الخارجية: التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية

بينما أكد وزير الخارجية سامح شكري على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات، مشيرًا إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جاري العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية اليوم.

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى أن وزير الخارجية أكد مجددًا على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المستشفيات، والكف عن تدمير البنية التحتية للقطاع في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والأعراف الإنسانية.