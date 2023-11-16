«القاهرة الإخبارية»: انقطاع الكهرباء عن جنين بعد اقتحامها من الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، انقطاع التيار الكهربائي عن جنين عقب اقتحامها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

انهيار القطاع الطبي في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وجرى إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس التي توقفت عن العمل في الأيام الثلاثة الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.