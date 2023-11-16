القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي نقل جثث الشهداء من مجمع الشفاء لمكان مجهول

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت جثث الشهداء بمجمع الشفاء لجهة مجهولة.

انهيار القطاع الطبي في قطاع غزة

أوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وقد تم إغلاق وإجلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.