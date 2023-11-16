متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: وجدنا جثة محتجزة بالقرب من مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن قوات الاحتلال عثرت على جثة محتجزة إسرائيلية في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مضيفًا أن القوات تقوم بتمشيط كل الطوابق والأقسام في مستشفى الشفاء.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات تنفذ عملية دقيقة في مستشفى الشفاء، قائلًا: «في مستشفى الشفاء وهو مجمع كبير، به نحو ألف من المرضى وهناك طواقم طبية وإلى الآن ليس هناك إصابات في صفوف قواتنا أو المرضى والذين وجدوا مأوى هناك»، بحسب القاهرة الإخبارية.

دانيال هاجاري: عملية مستشفى الشفاء مركبة ونوعية

وأضاف متحدث الاحتلال الإسرائيلي: أن العملية في مستشفى الشفاء مركبة ونوعية، وجدنا مخابئ وأسلحة ومعلومات، وأشياء أخرى سنعلن عنها.