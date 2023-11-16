الفصائل الفلسطينية تستهدف الضباط.. ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، استطاعت الفصائل الفلسطينية استهداف عشرات الضباط، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في الساعب من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.

وكان آخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن قتلاه، كان نائب قائد سرية بالكتيبة 202 من سلاح المظليين بالمعارك المستمرة في قطاع غزة.

كما أعلن أيضًا مقتل 3 ضباط في صفوفه بمعارك دارت شمال قطاع غزة، وهؤلاء القتلى هم بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي، النقيب آساف ميستر، قائد فصيلة في الكتيبة 601، وكابير يتسحاق فرانكو قائد فصيلة في الكتيبة 52، وكلاهما من اللواء 401، كما قُتل نقيب آخر، وهو نائب قائد سرية في الجيش الإسرائيلي من لواء المظليين في غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

الضباط.. استهداف مستمر

كما قتل ضابط برتبة مُقدم يعمل بمنصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، في شمال قطاع غزة، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في الأول من شهر نوفمبر الجاري، مقتل قائد دبابة في الكتيبة 52 التابعة للواء 401 إيتاي سعدون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ أيام، مقتل ضابط برتبة رائد واسمه يسسخار ناتان، والرقيب إيتاي شوهام، وهما من القوات الخاصة الإسرائيلية، وأيضًا ضابط إسرائيلي برتبة رقيب من قوات اللواء «جعفاني» في المعارك بقطاع غزة، بحسب الإذاعة العبرية.

أعلى رتبة بين ضحايا الجيش الإسرائيلي

ولم يتوقف قتلى ضباط الجيش الإسرائيلي عند هذا وحسب، بل أعلن الجيش أيضًا مقتل الكولونيل شلداغ زيعور، وهو أعلى رتبة من بين قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى الآن، وكان قائد المدرعات.