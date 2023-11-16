«وفا»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر الأجهزة الطبية في مجمع الشفاء بغزة

دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجهزة طبية مثل الأشعة المقطعة والرنين وغيرها من الأجهزة في مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، والتي أكدت أن قوات الاحتلال دمت أسوار المستشفى الشمالية والجنوبية، إحدى مستشفيات المجمع، فضلاً عن تدمير مطبخ المستشفى، ومركبات العاملين والمواطنين.

مجمع الشفاء الطبي

لم تقتصر جرائم الاحتلال عند هذا الحد، رغم أنها أعلنت أمس، الانسحاب من مجمع الشفاء الطبي، إلا أنها جرفت جميع الطرق حول المستشفى الشمالية والجنوبية على مسافة كيلومتر، ومنها شارع الوحدة، حيث دمرت المنازل والمحال تجارية، والصيدليات ومحطة وقود.

أبرز المعلومات عن مجمع الشفاء الطبي

- يتبع المجمع وزارة الصحة الفلسطينية

- يعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة

- تأسس عام 1946، في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة

- كان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى

- تطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع

- يعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

- يضم المجمع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي:

* مستشفى الجراحة

* مستشفى الأمراض الباطنية

* مستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج

- يضم قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط

- يحتوي على 500-700 سرير.