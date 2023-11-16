نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لبحث التعاون

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، السيد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات الشقيقة، والوفد المرافق من المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة، الذي يزور المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيلية لهم.

افتتاح مركز التخاطب وتنمية المهارات بالداخلة

وأعربت نائب محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء، عن بالغ الامتنان للجهود المبذولة من الجانب الإماراتي لافتتاح مركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز الداخلة، الذي بدأ العمل به في شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى المركز الذي تم افتتاحه بمركز شباب الخارجة منذ عامين، واللذين تم تجهيزهما بأحدث التجهيزات والوسائل العلمية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة.

تطبيق منظومة تكنولوجية لحصر الحالات في «مركز باريس»

كما بحثت، نائب محافظ الوادي الجديد، التنسيق لافتتاح فرع ثالث بمركز باريس وتطبيق منظومة تكنولوجية لحصر الحالات ومتابعتها إلكترونيًا، لتقديم الخدمات لأكبر عدد من أبنائنا من ذوي الهمم.

وفي ختام الزيارة، أهدت نائب المحافظ درع المحافظة لرئيس الوفد الإماراتي تقديرًا للتعاون المثمر والبناء المقدم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.