تشارك في «قادرون باختلاف».. معلومات عن مؤسسة «زايد العليا» الإماراتية

في إطار الشراكة ودعما للعلاقات بين دولة الإمارات ومصر، تشارك مؤسسة «زايد العليا لأصحاب الهمم»، في احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات، والذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بوجودهم والمشاركة في الاحتفالية وفخرهم بتمثيل الإمارات، من خلال المشاركة في المجالات المختلفة وإثبات أن أصحاب الهمم قادرون على الإبداع في كل المجالات.

مؤسسة زايد العليا

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مؤسسة زايد العليا

- تضم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مراكز ونوادي مخصصة لأصحاب الهمم، وتوفر الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إعادة تأهيل أصحاب الهمم في المجتمع.

- تشمل خدمات المؤسسة، التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي «التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني»، والرعاية النفسية والإرشاد الأسري وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.

- خطت المؤسسة خلال مسيرتها في مجالات الرعاية الإنسانيّة خطوات ناجحة، من أبرزها سعيها نحو توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لجميع فئات أصحاب الهمم إلى كافة المناطق.

- استحدثت وحدات علاجية وشعب جديدة في المراكز كافة في أبوظبي والعين والظفرة.​

- أكد عبدالله الحميدان لوسائل الإعلام الإماراتية تقدير المؤسسة للجهود المصرية ورحب بتقديم خبرات مؤسسة زايد العليا وكوادرها الوظيفية إلى الجميع، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، والتعاون المشترك في عدة مجالات وكافة الأنشطة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الِهمم لتأهيلهم من أجل الاندماج في مجتمعاتهم ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.

برنامج جسور الأمل

- تسعى مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى الترويج لمشروعاتها ومبادراتها الإنسانية التي تُقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل، من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب على مدى ثلاث سنوات في محافظات الجمهورية كافة، لتقديم خدمات متكاملة التخاطب وتنمية المهارات، وتعديل السلوك.