صبحي: العمل مع مؤسسة زايد هدفه استكمال رؤية الدولة لبناء الإنسان

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن إطلاق مؤسسة زايد العليا، برنامج «جسور الأمل» لأصحاب الهمم في مصر بالتعاون مع الوزارة، هدفها استكمال رؤية واستراتيجية الدولة المعتمدة على بناء الإنسان، وهي رؤية تشمل كل المجالات وطبقات المجتمع بداية من 7 سنوات وحتى 40 عاما، «كل الشكر والتقدير لمؤسسة زايد، والعمل بيننا من القلب للقلب».

صبحي: نهتم بكل فئات المجتمع

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إحدى تلك الفئات التي تهتم بهم الدولة هم شباب قادرون باختلاف أو ذوب القدرات الخاصة، ويتم التعامل مع كل الجهات المختلفة لزيادة سرعة وتيرة تطوير المنشآت الخاصة بالوزارة وكذا التعاون مع الجهات المختلفة داخل وخارج مصر.

تعاون مصر والإمارات

وأوضح أن التعاون الحالي جاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة ببرامج إنسانية كبرى حملت تعاون كبير بين الوزارة والبرنامج الخاص بمؤسسة زايد، «إحنا تعاونا قبل كده في حاجات إنسانية مختلفة زي ماراثون زايد إللي كان عوايده بترجع لمستشفي سرطان الأطفال ومستشفي الكبد ومستشفي الأورمان، ولكن المرة دي خاصة بتطوير مراكز الشباب ومن هذا التطوير تطوير مراكز متكاملة خاصة بذوي القدارت الخاصة».

وشدد على أن الوزارة تبحث بشكل دائم كيفية التطوير والامتداد بسبب وجود ثقة بين مصر والإمارات بشكل مهني ومحترف، «هيكون فيه زيادة كمية في عدد المراكز وزيادة كيفية في تطوير مراكز الشباب إللي موجود فيها مراكز التخاطب، حتى تليق بهذا العمل الكبير».