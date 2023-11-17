طريقة استخراج رخصة لركن سيارتك أمام المنزل.. اعرف التفاصيل

يعاني بعض أصحاب السيارات من عدم وجود أماكن مرخصة أمام المنزل لركن السيارة، ولكن مؤخرًا نظمت الحكومة ذلك من خلال قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، لمنع تكون ظاهرة الجراجات العشوائية.

تنظيم انتظار السيارات

ويتم حجز الجراج من خلال التعاقد مع الحي محل الانتظار ودفع مبلغ رمزي على أن يتم تخصيص المكان المطلوب، بحواجز مرورية تحدد مكان الانتظار المخصص من الحى نظير المبلغ الشهرى وفقا للوائح المنظمة والتي تنص عليها القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات.

خطوات حجز جراج

ويتقدم المواطن بطلب لحجز مكان انتظار السيارة أمام محل إقامته للمركز التكنولوجي في الحي التابع له، وفقا لبيان محافظة القاهرة، ثم يتم عرض الطلب على المرور ورئيس الحي ويتم معاينة المكان ووضع لافتة باسم المواطن مكان الانتظار، بعد دفع الاشتراك الشهري، ومن الممكن أن يتم دفع الاشتراك بشكل شهري أو سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي حسب الرغبة بنفس سعر الاشتراك الشهري، حيث يتم دفع 300 جنيه مضروب في عدد الأشهر.