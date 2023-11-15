تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. انسيابية في حركة السيارات

كشفت شيرين مجدي، مراسلة «إكسترا نيوز»، عن الحالة المرورية في الشوارع والطرق الرئيسية على مستوى القاهرة الكبرى، موضحة أن هناك انسيابية كبيرة.

وأضافت خلال تغطية خاصة لشاشة «إكسترا نيوز» من داخل غرفة عمليات المرور، أنَّ حركة المرور اليوم تشهد انسيابية كبيرة على «دائري المنيب» خلال ساعات الصباح، خاصةً للقادمين من الطريق السياحي باتجاه المعادي والقاهرة الجديدة، وكذلك أيضا للاتجاه الآخر ومنزل ومطلع شارع البحر الأعظم.

انسيابية كبيرة في حركة المرور بدائري المنيب

وتابعت: «هناك انسيابية كبيرة في حركة المرور اليوم في هذا التوقيت، يشهدها قطاع آخر من دائري المنيب، للقادمين من القاهرة الجديدة باتجاه المعادي وكذلك القادم من شارع التسعين باتجاه القاهرة الجديدة وأكاديمية الشرطة».