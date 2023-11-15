محافظ بني سويف يتفقد مستجدات العمل في مشروع مجمع مواقف السيارات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل على مساحة إجمالية تزيد عن 22 ألف متراً مربعًا.

مكونات موقف السيارات الجديد في بني سويف

وحسب بيان صادر عن المحافظة، يتكون مجمع مواقف السيارات الجديد في بني سويف، من طابقين، الأول موقف للمحافظات ويشمل ساحة انتظار على 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة، و«موقف للمراكز» ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري تشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صراف آلي، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من المشروع

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف العمل وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

رافق المحافظ خلال تفقده للمشروع اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.