نبيلة مكرم لـ«الشاهد»: الدولة حاربت الطائفية للحفاظ على الوطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق، إن لدينا بعض المشاكل، بسبب عقلية البعض الطائفية ولكنهم ليسوا أساس، مشيرة إلى أن الدولة أصبح لها دورًا كبيرًا في محاربة الطائفية.

الرئيس يطور وينمي منطقة الصعيد

وأضافت «مكرم»، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا نرى اليوم قوافل ثقافية تجوب الصعيد لأن أكثر المناوشات الطائفية كانت تتم به.

وتابعت، أن الرئيس يطور وينمي منطقة الصعيد، كما أن حياة كريمة تعمل في الصعيد ووزارة الثقافة تقدم أنشطة فنية في الصعيد فهذا يوقف أي مجال للطائفية.

المواطن المصري بطبيعته أصبح واعيًا

وأكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية كان لديها مائة فرصة خاصة في الكنائس التي حرقت والتي كان من الممكن أن تشعل أي بلد، ولكن المواطن المصري يعي أن ماحدث من الخارج ومن بعض المتطرفين، مشيرة إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».

وأشارت إلى أنه بعد ضرب الكنائس تم تفجير مسجد، وكان المسلمين يعزون المسحيين وهم محرجين، موضحة أن المصري بطبيعته أصبح واعيًا ويرى تحرك الدولة معه وهذا الملف من أهم مميزاته أنه حافظ على الوطن.

تفاصيل برنامج الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج «الشاهد» تحت عنوان «التجربة المصرية».. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج «الشاهد» الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.