نبيلة مكرم لـ«الشاهد»: التجربة المصرية خلال 10 سنوات ليست سهلة وكان عنوانها التحدي

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة سابقا، إن التجربة المصرية خلال 10 سنوات، لم تكن سهلة، وكان عنوانها التحدي، وشهدت العديد من التحديات المصحوبة بالنجاح، كل ما عاصرناه قبل 30 يونيو، كان تحديًا كبيرًا جدًا، والتحدي بعد ذلك هو إصلاح كل ما تم إفساده.

وأوضحت خلال استضافتها في الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الهجرة ألغيت قبل 20 عاما، وتحولت لقطاع داخل وزارة، حتى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد إحياء هذه الوزارة المهمة.

وأضافت أن السبب الأول الذي جعل الرئيس السيسي يقرر عودة الوزارة، هو مطالب المصريين في الخارج بعودة وزارتهم، وكانوا يخبرونه بذلك خلال لقاءاته معهم في الخارج «فين الوزارة بتاعتنا؟».

إدراك القيادة السياسية مدى قوة المصريين في الخارج

وتابعت أن السبب الثاني، هو إدراك القيادة السياسية لمدى قوة المصريين في الخارج، وثقة الرئيس فيهم، وأنهم ليسوا مجرد قطاع في وزارة ولكنهم أصحاب تأثير كبير جدا ولا أحد ينكر ولاءهم وانتماءهم للدولة المصرية.