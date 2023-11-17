عاجل.. التفاصيل الكاملة لاستبعاد إمام عاشور وطارق حامد والشحات من معسكر المنتخب

استبعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، من معسكر المنتخب عقب عدم التزامهم وخوضهم تدريب المستبعدين عقب مباراة مصر وجيبوتي في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي استبعاد الثلاثي من معسكر المنتخب وذلك بسبب رفضهم خوض المران بسبب شعورهم بالغضب لاستبعادهم من اللقاء.

بداية القصة وغضب إمام عاشور

بدأت القصة عقب المباراة، بعدما لاحظ البعض غضب إمام عاشور من عدم المشاركة، وتدخل أيمن عبد العزيز المدرب العام للمنتخب، من أجل احتواء غضبه. (التفاصيل من هنا)

اللاعبون يرفضون المشاركة

تصاعد الأمر إلى رفض الثلاثي خوض مران اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مما أغضب فيتوريا من موقفهم. (التفاصيل من هنا)

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الثلاثي من المشاركة في معسكر المنتخب والسفر إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات (التفاصيل من هنا)

رد فيتوريا على محاولات الصلح

وحاول بعض الوسطاء التدخل لحل الأزمة بين المدير الفني البرتغالي واللاعبين من أجل عودتهم وتقديم الاعتذار عما بدر منهم إلا أن رد فيتوريا عليهم جاء مفاجئًا. (التفاصيل من هنا)

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سواء التي تقام داخل مصر أو خارجها، وذلك بالتعاون مع ثلاثة شركاء رئيسيين (أورا - اتصالات - البنك الأهلي).