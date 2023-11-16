هل ينجح منتخب مصر في ضم جوهرة الدوري الإسباني؟.. منافسة مع فرنسا وتونس

لم يتبق كثير من الوقت أمام جوهرة الدوري الإسباني هيثم حسن، لاختيار الجنسية الكروية التي ستدعم مسيرته في السنوات المقبلة، في ظل إتاحة الفرصة أمامه لتمثيل 3 منتخبات كبيرة «مصر - تونس - فرنسا».

هيثم حسن حائرًا بين 3 جنسيات كروية

هيثم حسن صاحب الـ21 عامًا، هدفًا لعدد من الاتحادات الوطنية، التي ترغب في منحه الجنسية الكروية، باعتبار أن فرنسا هي بلد المولد، وتونس بلد والدته، فيما تعد مصر موطن والده، لكنه حتى تلك اللحظة ما يزال حائرًا، يبحث عن الخيار الأنسب بالنسبة له، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة «كوبي أستورياس» الإسبانية.

لاعب سبورتنج خيخون، أحد اللاعبين الذين يحملون الجنسيات المتعددة، ويمكن له أن يختار بين تمثيل فرنسا وتونس ومصر في المنتخبات الوطنية، إذ صرح بأنه في مرحلة مفاضلة بين الانضمام لمنتخب مصر أو لمنتخب تونس لتمثيله في المنافسات الدولية.

في الأغلب ستكون عوامل المفاضلة بالنسبة لهيثم حسن، بناء على فرص اللعب والتنافسية، إلى جانب تاريخ المنتخبات الثلاثة، وهو الأمر الذي سيكون أكثر صعوبة بالنسبة له، خاصة أن جميعها تحمل تاريخًا استثنائيًا من الإنجازات، إلى جانب الروابط الشخصية مع الثقافة والأصول، خاصة أنه أكد شعوره بالراحة في مصر وتونس على حد سواء.

في وقت سابق، أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد المصري قاد مفاوضات في وقت ماض، من أجل انضمام هيثم حسن إلى صفوف الفراعنة، لكنها تعثرت بسبب رغبته في تمثيل منتخب أوروبي، وفي حال فشل ذلك ستعود المفاوضات مجددًا لعودته إلى مصر.

معلومات عن هيثم حسن جوهرة الدوري الإسباني

هيثم حسن شارك في 12 مباراة خلال الموسم الحالي في دوري الدرجة الثانية الإسباني وكأس الملك، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يدافع في الوقت الحالي عن قميص سبورتنج خيخون على سبيل الإعارة من نادي فياريال الإسباني، إذ يملك حسن عقدا يمتد حتى عام 2024 مع فياريال، لكن لسوء حظه لم يتمكن من إثبات جدارته مع فياريال حتى الآن، وتمت إعارته إلى نادي ميرانديس في البداية، ثم انتقل إلى سبورتنج خيخون.

بدأ صاحب الـ21 عامًا مسيرته الكروية مع باريس إف سي، قبل الانتقال إلى شاتورو في عام 2017، على سبيل الانتقال الحر، وفي عام 2020، انضم إلى فياريال في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي للأرقام والإحصائيات.

هيثم حسن ضمن مشروع منتخب تونس

الاتحاد التونسي لكرة القدم لديه مشروع طموح لتطوير المنتخب التونسي في السنوات المقبلة، إذ يهدف إلى استعادة لقب كأس أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم، وتحقيق نتائج قوية في المسابقات الدولية، خاصة بعد أداء المنتخب الضعيف في بطولة كأس العالم الأخيرة في دور المجموعات.

يعتمد المشروع على استقطاب المواهب الواعدة وأصحاب الجنسيات المزدوجة لضمهم إلى صفوف المنتخب، وهو ما نجح بالفعل الاتحاد التونسي لكرة القدم في تحقيقه، من خلال جلب عدد من المواهب البارزة مثل حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد، وعمر الرقيق مدافع أرسنال، وما يزال هيثم حسن على رادار الاتحاد التونسي لضمه، لكن يتبقي قراره النهائي بشأن مصيره والاختيار بين الجنسيات الكروية الثلاث فرنسا وتونس ومصر.

المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز قوة وجودة المنتخب التونسي من خلال استفادتهم من المهارات والخبرات الواردة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب جلب المواهب.