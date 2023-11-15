قبل انطلاق الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم.. وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر لكرة القدم

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأول لكرة القدم، في مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة.

وأكد وزير الرياضة في حديثه مع لاعبي المنتخب، أن لدينا العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية، ونمتلك من الفكر وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

وطمأن وزير الرياضة لاعبي المنتخب، بأن الرياضة المصرية في جميع الألعاب بخير، والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا الجيل، يمتلك من النجوم ذات الأسماء الكبيرة والمعروفة على المستوى العالمي، كما يمتلك جهاز فنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على أعلى مستوى، وأنهى حديثه للاعبي المنتخب، قائلا: «أنتم أملنا وأمل الجمهور المصري».

ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا، مؤكدا ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري في التأهل إلى كأس العالم المقبل ٢٠٢٦.

فيما اشار فيتوريا الى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة امام منتخب جيبوتى.

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاه نظيره الجيبوتى ، والتي من المقرر اقامتها مساء غدا الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ٢٠٢٦

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي اقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.