«الأرصاد»: اعتدال في حالة الطقس اليوم وسقوط أمطار على بعض المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اعتدال درجات الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح لطيف في أول الليل مائل للحرارة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجة الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.