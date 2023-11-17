الصيد الآلي بالبرلس: إقلاع 97 مركب صيد.. ومراقبة تقلبات الطقس باستمرار

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن نحو 97 مركب صيد كبيرة اقلعوا مساء اليوم، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أننا جمعية الصيد الآلي تتابع بشكل مستمر تحذيرات وتقلبات الطقس وارتفاع حالة الأمواج باستمرار، حيث ينعكس بشكل مباشر على مهنة الصيد.

توخي الحذر للعاملين على مراكب الصيد

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن نحو 55 ألف صياد يعملون في مهنة الصيد بمدن، برج البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، والحفاظ على حياتهم من مخاطر البحر جراء حالة الطقس هام جدًا للغاية، مؤكدًا أن الجمعية تشدد على الصيادين بضرورة العودة للشاطئ فور حدوث تقلبات في الطقس، حرصًا على سلامتهم.

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ غداً

في سياق متصل، سجلت درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدًا الجمعة، في محافظة كفر الشيخ، حيث سجلت درجة الحرارة العظمي 28 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 63 %، و سرعة الرياح 11كيلو /ساعة، والأمطار 10%.