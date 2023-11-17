استشهاد 18 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بسقوط 18 شهيدًا فلسطينيا، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل، بمخيم النصيرات في غزة.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبى ومختلف مرافقه، مشيراً إلى أنّ جثامين الفلسطينيين ملقاة على الأرض فى مجمع الشفاء الطبى، وثلاجات حفظ الموتى مكتظة ومتوقفة عن العمل، وبهذا يتحول المجمع إلى مقبرة جماعية لدفن جثث وأشلاء الشهداء ضحايا العنف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نفاد المستلزمات الطبية فى عدد كبير من مستشفيات القطاع، وانهيار القطاع الصحى فى غزة، وعجزه عن تقديم الخدمات للمرضى، لعدم وجود المستلزمات الطبية الكافية أو الأطقم الطبية ونقص الوقود، بسبب الحصار والقصف.