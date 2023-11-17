شريهان تدعم أهل غزة: قلوبنا انشقت وانفطرت عليهم
كتب:
ياسمين محمود
03:50 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
شريهان
حرصت الفنانة شريهان على دعم أهل غزة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x (تويتر سابقا)، وذلك بعد الهجمات المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وكتبت شريهان قائلة: «يا مُغيثُ أَغِثهم فَقَد بَلَغَتِ القُلوبُ الحَناجِر، يا الله قُلوبُنا انشَقَت وانفَطَرَت ولا نَملِكُ مِنْ الأَمرِ شَيء»
يا يامُغيثُ أَغِثهم فَقد بَلَغت القُلوبُ الحَناجِر يا #الله قُلوبُنا انشَقَت وانفَطرت ولا نَملِكُ مِنْ الأَمرِ شَيء #غزة #فلسطين #حرب_غزة pic.twitter.com/7wpYLgoTEe— Sherihan (@Sherihan) November 16, 2023
شريهان تدعم أهل غزة
وتحرص شريهان بشكل مستمر علي دعم أهل غزة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة إكس «تويتر» سابقًا، وكتبت منذ أيام قائلة: «الإسرائيليين المحتلين في الحقيقة والواقع وللتاريخ من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق».
الصهاينة الإسرائيليين في الحقيقة و الواقع وللتاريخ من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق.— Sherihan (@Sherihan) November 15, 2023