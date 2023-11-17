شريهان تدعم أهل غزة: قلوبنا انشقت وانفطرت عليهم

حرصت الفنانة شريهان على دعم أهل غزة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x (تويتر سابقا)، وذلك بعد الهجمات المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وكتبت شريهان قائلة: «يا مُغيثُ أَغِثهم فَقَد بَلَغَتِ القُلوبُ الحَناجِر، يا الله‏ قُلوبُنا انشَقَت وانفَطَرَت ولا نَملِكُ مِنْ الأَمرِ شَيء»

شريهان تدعم أهل غزة

وتحرص شريهان بشكل مستمر علي دعم أهل غزة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة إكس «تويتر» سابقًا، وكتبت منذ أيام قائلة: «الإسرائيليين المحتلين في الحقيقة والواقع وللتاريخ من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق».