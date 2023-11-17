عاجل.. بعد 25 عاما.. ظهور رسالة «بن لادن» لأمريكا تشعل مواقع التواصل تزامنا مع أحداث غزة

بعد حوالي 20 عاما، وتزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساندة الولايات المتحدة لها، جرى تداول رسالة لزعيم تنظيم القاعدة السابق الإرهابي أسامة بن لادن كتبها في عام 2002، وقال فيها إن هجمات 11 سبتمبر 2001، كانت بمثابة انتقام من السياسات الأمريكية إبان الحرب الباردة وموقفها الداعم لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وجرى تداول الرسالة التي حملت عنوان «رسالة إلى أمريكا»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية خاصة في الولايات المتحدة، حذفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، النص الكامل للرسالة من موقعها، فيما أعاد مستخدمون لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، تداول رسالة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق أسامة بن لادن.

وقالت الناشطة المؤيدة لفلسطين، لينيت أدكينز، إنها تعرضت لأزمة وجودية بعد قراءة رسالة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق، وتغيرت وجهة نظرها بالكامل، مضيفة أنه على من الجميع التوقف عن فعل ما يفعلونه الآن ويذهبوا لقراءة الرسالة.

بدورها، دعت إحدى مستخدمات تطبيق «تيك توك» إلى الاطلاع على رسالة بن لادن، وقالت إن يجب على الجميع قراءتها. وأشارت مستخدمة «تيك توك»، إلى أن رسالة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، تركت لديها خيبة أمل شديدة.

وكان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق أسامة بن لادن، قال في رسالته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، إن هجمات 11 سبتمبر رد على هجوم «واشنطن» عليهم وعلى فلسطين، مضيفا إن فلسطين غارقة تحت الاحتلال العسكري منذ أكثر من 80 عاما.

وأوضح بن لادن، أن الإنجليز سلموا فلسطين بمساعدة الولايات المتحدة ودعمت«واشنطن» لليهود الذين احتلوها لأكثر من 50 عاما، مشيرا إلى سنوات مليئة بالظلم والطغيان والجرائم والقتل والطرد والدمار والخراب.

بن لادن: إنشاء «إسرائيل» واستمرارها من أعظم الجرائم

وتابع زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي قائلا، أن إنشاء «إسرائيل» واستمرارها من أعظم الجرائم، موضحا: «أنتم قادة مجرميها، وبالطبع لا داعي لشرح وإثبات درجة الدعم الأمريكي لإسرائيل».

وأشار بن لادن، إلى أن إنشاء إسرائيل جريمة يجب أن تمحى، وكل من تلوثت يداه بالمساهمة في هذه الجريمة يجب أن يدفع ثمنها، ويدفع ثمنها غاليا، وأشار زعيم تنظيم القاعدة إلى أن الشعب الأمريكي هو الذي يدفع الضرائب التي تمول الطائرات التي «تقصفنا في أفغانستان، والدبابات التي تضرب وتدمر بيوتنا في فلسطين، والجيوش التي تحتل أراضينا في الخليج، والأساطيل التي تضمن حصار العراق».

وتابع بن لادن، أنه «لا يمكن للشعب الأمريكي أن يكون بريئاً من كل الجرائم التي يرتكبها الأمريكيون واليهود ضدنا».