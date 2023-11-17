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مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف مخيم جنين.. 3 شهداء و9 مصابين

كتب:

شروق مراد
09:39 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بارتقاء 3 شهداء و9 إصابات في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية.

فيما سقط 18 شهيداً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات بغزة، بحسب «القاهرة الإخبارية»، بجانب استشهاد 3 آخرين في اقتحام لقوات الاحتلال بمدينة جنين، منذ قليل، نقلاً عن وسائل الإعلام الفلسطينية.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحاماً لبلدة «نعلين»، الواقعة بالقرب من «رام الله» بالضفة الغربية المحتلة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة نقاط في دمشق، لتتصدى العاصمة السورية للعدوان الإسرائيلي، وتنجح في إسقاط عدة صواريخ، مقابل خسائر مادية نجمت عن العدوان، بحسب مصدر عسكري سوري.

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بقلم شروق مراد