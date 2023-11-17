قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر عددا من المركبات أثناء اقتحام مخيم جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من المركبات أثناء اقتحامها مخيم جنين.

وكانت طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بإخلاء مستشفى «ابن سينا» في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فورا، واعتقلت مسعفين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت مستشفى «ابن سينا» من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، مطالبة عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وفي سياق متصل، أشار مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه، فيما قال «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إن جنود الاحتلال يحتجزون طواقمه أمام «ابن سينا».