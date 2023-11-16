«مصر تحتضن أطفال فلسطين».. السيسي يستجيب لنداء الطفل «عبدالله» ويقرر علاجه بالقاهرة

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناشدة طفل من غزة يرغب فى إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، وجارٍ نقله من القطاع لتلقِّى العلاج فى مصر، كما وجَّه الرئيس بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثى الولادة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز» أمس. وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، اليوم، نقل الطفل الفلسطينى عبدالله كحيل من رفح إلى مستشفى معهد ناصر، لتلقِّى الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح «عبدالغفار» أن الرئيس وجَّه بسرعة علاج «عبدالله» فى المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج فى مصر عبر أحد مواقع التواصل، مشيراً إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبى لنقل الطفل إلى «معهد ناصر» وتقييم حالته الصحية وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

وكان «عبدالله» طلب العلاج فى مصر عبر مقطع فيديو قصير انتشر بين ليلة وضحاها عبر منصات التواصل، بعد نجاته من القصف وإصابته بجروح كبيرة جعلته طريح الفراش. وأثرت كلمات الطفل فى قلوب المتابعين وطالبوا بالاستجابة السريعة لمناشدته، إذ رأوا فيه أخاهم الصغير وطفلهم، ويخشون عليه من بتر قدميه، وكانت مناشدته كالتالى: «احكوا مع المصريين يطلعونى أتعالج.. خسارة رجلى ليش تقطعوها.. رجلى هى كل شىء». ووجَّه الطفل الفلسطينى الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستجابة إلى مناشدته لتلقِّى العلاج فى مصر.

سلّم إيديك.. وربنا يفرّحك زى ما فرّحتنى».. ووالدته: «الرئيس أب لنا.. وابنى يعشق مصر»

وفى صورة هى الأشهر على مواقع التواصل، ظهر «عبدالله» رافعاً يده اليسرى بعلامة النصر، وعلى وجهه الابتسامة الكبيرة وهو يشعر بحفاوة شديدة واستقبال شديد الأهمية من جانب كل الحضور بعدما وجَّه الرئيس السيسى بعلاجه.

وقال «عبدالله» إنّه كان دائماً يحلم بزيارة مصر منذ ميلاده، كما أن الفيديو الذى أرسله للرئيس السيسى لم يكن مرتباً بل كان تلقائياً، وكان يتوقع الاستجابة العاجلة لحالته من الرئيس السيسى. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه يشكر الرئيس السيسى على سرعة استجابته لعلاجه فى مصر، قائلاً: «مصر جميلة كتير، وأنا بقول للرئيس السيسى شكراً لاهتمامه بيّا، سلم إيديك، وإن شاء الله ربنا يفرّحك زى ما فرّحتنى»، موضحاً أنّه متأكد من أن حالته الصحية ستتحسن فى مصر، وأضاف: «أنا تعبان جداً، وإن شاء الله هقوم بالسلامة».

«الرئيس السيسى أب لكل الفلسطينيين قبل أن يكون أباً للمصريين» بهذه الجملة عبّرت السيدة صابرين محمد، والدة الطفل عبدالله، مضيفة أنها لم تصدق نفسها لاستجابة الرئيس السريعة لعلاج ابنها فى أحد المستشفيات المصرية، مؤكدة أن الفيديو الذى تم بثه لم يكن مرتباً بل هو فيديو تلقائى من الطفل، ولم تطلب الأسرة منه فعل ذلك، فضلاً عن أن ابنها يعشق مصر من قبل إصابته جرَّاء العدوان الغاشم، كما أنه يتعلق بمصر وشعبها وعيشتها.

وأضافت، لـ«الوطن»، أنها لم تكن تعلم شيئاً عن الفيديو الذى بثه ابنها عبر السوشيال ميديا، ولكن عندما علمت أنه موجَّه للرئيس السيسى شعرت بفرحة بالغة لأنه أب لكل الفلسطينيين، قبل أن يكون أباً لكل المصريين، حسب قولها.

وأوضحت أنه كانت هناك موافقة من إحدى الدول الخارجية والاستجابة لعلاج ابنها فى مستشفياتهم، إلا أنه عندما علمت الأسرة بخبر استجابة الرئيس السيسى السريعة أصروا على علاجه فى المستشفيات المصرية لأن هذه كانت رغبته منذ البداية قائلة: «ابنى فرح لأن اللى بده اياه صار». ووجهت الأم رسالة إلى الرئيس قائلة: «أنا بشكر الرئيس السيسى جداً لأنه حس بينا، لأننا كنا محتاجين وقفته معانا، لأن الولد كان نفسه يعيش ويبقى أحسن، وبتمنى صوتى يوصل له، وأقول له إن كلنا بنحبه، لأنه أب للفلسطينيين قبل أن يكون أباً للمصريين».

وحول رد فعلها على استجابة الرئيس، أوضحت أن الفرحة سيطرت على الأسرة منذ تلك اللحظة، والسبب فى ذلك أنها تشعر بأنها ستكون فى أمن وأمان داخل مصر، قائلة: «ابنى كان بده مصر، وكلنا كان نفسنا نطلع مصر، ونشكر الله على وقوفه معنا».

وفى السياق ذاته، وجَّه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الاستجابة السريعة لاستغاثة الطفل الفلسطينى.

ووجَّه محمد مشهور، عضو التحالف، فى تصريحات له، الشكر والتقدير للرئيس على استجابته السريعة لعلاج «عبدالله»، لافتاً إلى أن جميع مستشفيات شمال سيناء جاهزة بالكامل بإشراف من وزير الصحة والقيادة السياسية، وذلك بهدف إجراء مجموعة كبيرة من العمليات وإغاثة مصابى قطاع غزة جرَّاء الانتهاكات والهجمات التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى.

«الرقب»: مصر الشقيقة الكبرى وهى كما عودتنا كريمة مع الفلسطينيين

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن المساعدة المصرية جاءت فى وقتها، لأن قطاع غزة يعانى فى الوقت الحالى من شح الخدمات الطبية والطعام والعلاج، خاصة بعد اقتحام إسرائيل «مجمع الشفاء» مرتين، زاعمة وجود أفراد من حركة المقاومة الفلسطينية فى الأنفاق تحت المستشفى، وهو ما ثبت كذبه.

وأضاف لـ«الوطن»: «المبادرة المصرية لعلاج الأطفال الخدج جاءت فى وقتها، حيث ستستقبل مصر 39 طفلاً، وهذه المبادرة سيكون لها تأثير طيب، خاصة فى وقت يعانى فيه القطاع من نقص أماكن العلاج والأجهزة، والظروف تزداد سوءاً، حيث سيتم استقبال أكبر عدد من الأطفال للعلاج فى المستشفيات المصرية، فمصر كما عودتنا كريمة مع الشعب الفلسطينى، فهى شقيقته الكبرى».

«زينب»: أتمنى أن تحذو كل الدول حذو الدولة المصرية

وقالت زينب أحمد أبومصبح، عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إنه فى ظل الحصار وعدم وجود أجهزة وتوقف مستشفيات عن العمل وسط حالات إرهاق عند الأطباء، واقتحام إسرائيل لمستشفيات «الأردنى والشفاء والمعمدانى»، أصبح علاج الأطفال صعباً، وداهم الموت أعداداً كبيرة منهم.

وأضافت: «مبادرة مصر جاءت فى وقت مهم وستنقذ أطفالاً كثيرين، خاصة أن عدد الشهداء من الأطفال وصل إلى 6000 من أصل 11500 شهيد، مع وجود مئات تحت الأنقاض فى ظل رغبة إسرائيلية فى القضاء على نسل الفلسطينيين من خلال استهداف الأطفال والسيدات، وأتمنى أن تحذو كل الدول حذو مصر، وأن تعمل منظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة على رعاية الأطفال وإطلاق مبادرة مثل مصر».