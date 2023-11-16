اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر تحتضن أطفال فلسطين»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي» يستجيب لنداء الطفل «عبدالله» ويقرر علاجه بالقاهرة ويوجِّه بسرعة استقبال «حديثي الولادة» من قطاع غزة

«مصر تحتضن أطفال فلسطين»

«مدبولي» يوجِّه بمنع المضاربة على السلع خصوصاً «السكر»

الحكومة توافق على تعديل إجراءات «التصرف في أملاك الدولة» لتيسير التصالح والانتهاء من مخالفات البناء

الطفل الفلسطيني: مصر جميلة.. وبقول للرئيس شكرا لاهتمامك بيّا سلّم إيديك.. وربنا يفرحك زي ما فرحتني.. ووالدته: «السيسي» أب لنا

«الرقب»: الدولة المصرية هي الشقيقة الكبرى كما عودتنا كريمة دائماً مع الفلسطينيين.. و«زينب»: مبادرة جاءت في وقتها وستنقذ أطفالاً كثيرين

«القاهرة» تشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في وقف إطلاق النار.. وإسرائيل ترفض الهدنة وتواصل اقتحام مستشفيات غزة

«الوطن» تحتفل بذكرى ميلاد مجدي يعقوب

ملك القلوب

«الشركة» تمنح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية مجانا

«المتحدة» تدعم المرشحين

إشادات كبيرة من الحملات الانتخابية بالقرار.. وحملة «السيسي»: يشجع المنافسة الشريفة بين الجميع.. و«عمر»: يخفف الأعباء المالية ويخلق حالة من التنافس

«زهران»: يعكس الحيادية والشفافية بشأن الانتخابات.. و«يمامة»: يمنحنا الفرصة لعرض برامجنا باستفاضة.. والمرشحون يكثفون مؤتمرات الدعاية بالمحافظات

وزير خارجية روسيا: مصر لاعب عالمي دورها يمتد خارج الشرق الأوسط

المشروعات والمبادرات الرئاسية تعيد الحياة للمحافظة

«الدقهلية».. «قلب الدلتا ينبض بحياة كريمة»

تشهد حالياً نهضة عمرانية وخدمية غير مسبوقة وتطوير مراكز الشباب وإنشاء 22 ملعباً خماسياً

تأهيل 30 محطة صرف وتدشين 3 مراكز للأمومة والطفولة.. وإقامة 8 جمعيات لخدمة المزارعين

الصفحة الثانية

«المتحدة»: منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجاناً

حملة «السيسي»: يدعم ويشجع العملية الانتخابية.. و«عمر»: يخلق حالة من التنافس بين المرشحين.. و«زهران»: يعكس الحيادية والشفافية بشأن الانتخابات.. و«يمامة»: يمنح المرشحين الفرصة لعرض برامجهم باستفاضة

مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم وتأييد «السيسي» في المحافظات

تدشين مقر الحملة الفرعية في الإسكندرية.. و«فوزي»: مرشحنا معروف بإنجازاته وحملتنا تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة والجامعة لكل المصريين

دعاية مكثفة من «مصر القومي والمؤتمر» والعاملين بالبنوك والتأمينات لانتخاب «السيسي»

حملات «زهران ويمامة وعمر» تكثف لقاءاتها الجماهيرية بالقاهرة والمحافظات

«زهران» يكثف نشاطه بالجيزة.. والحملة: برنامجنا خضع لحوار مجتمعي ويتخطى 150 صفحة.. و«يمامة» يستعين بشباب الوفد في الدعاية وينظم لقاء جماهيرياً ببورسعيد.. و«عمر»: أسعى لخلق اقتصاد قوي

الصفحة الثالثة

«مصر تحتضن أطفال فلسطين»

«السيسي» يستجيب لنداء الطفل «عبدالله» ويقرر علاجه بالقاهرة.. ويوجِّه بسرعة استقبال «حديثي الولادة» من قطاع غزة

الطفل الفلسطيني: «مصر جميلة كتير.. وأنا بقول للرئيس السيسي شكراً لاهتمامك بيّا»

سلّم إيديك.. وربنا يفرّحك زي ما فرّحتني».. ووالدته: «الرئيس أب لنا.. وابني يعشق مصر»

«الرقب»: مصر الشقيقة الكبرى وهي كما عودتنا كريمة مع الفلسطينيين و«زينب»: أتمنى أن تحذو كل الدول حذو الدولة المصرية

تعاون «مصري - عربي» لتدشين قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى أهالي «غزة»

«القباج»: سلسلة الدعم الإنساني من مصر بلغت 10200 طن مقابل 3200 طن من الدول الأخرى.. و«أبوغزالة»: يجب استمرار تدفق المساعدات وتقديم الرعاية الطبية

مصر تشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار

إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. وتواصل اقتحام مستشفيات «القطاع»

«مدبولي»: الدولة تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينيين

الاحتلال يقتحم «الشفاء الطبي» للمرة الثانية.. ويفرض حزاماً نارياً حول «الإندونيسي»

الصفحة الرابعة

مشروعات «حياة كريمة» أعادت الحياة لقرى المحافظة

الدقهلية نهضة عمرانية وخدمية في «قلب الدلتا»

المبادرة الرئاسية.. نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية

«سامي»: إنشاء 8 مجمعات سكنية و8 جمعيات لخدمة المزارعين بـ«شربين».. و«المتولي»: تأهيل 30 محطة صرف وتدشين 3 مراكز للأمومة والطفولة

«أم الصابرين»: الدولة وفرت لنا حياة مطمئنة وعيشة كريمة

«خالد» يتخلص من سكنه العشوائي بعد 20 سنة معاناة

مشروع تطوير العشوائيات أنقذ «سعدية» وأولادها من الإقامة في منزل آيل للسقوط

منى عثمان: إطلاق المشروع القومي للموهوبين في الرياضات القتالية.. وتنظيم ملتقى توظيفي وفّر 5000 فرصة عمل

وكيل «الشباب والرياضة»: 357 مليون جنيه استثمارات بالقطاع.. وتطوير وإنشاء 22 ملعباً خماسياً

تشجيع المرأة على المشاركة في الأنشطة الرياضية.. وإجراء دورات تدريبية في المشغولات والصناعات اليدوية

الصفحة الخامسة

الأولى في إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية.. أبرزها القطن والأرز

وكيل «الزراعة»: توفير التقاوي والأسمدة للمزارعين.. و«حياة كريمة» أسهمت في تحسين نوعية حياة المزارع بإنشاء 7 مجمعات خدمية بالمحافظة

تعظيم إنتاج الذرة وراء تراجع أسعار الأعلاف والدواجن وتخفيف العبء عن المستهلك

«المنصورة الجديدة».. جمال أوروبي.. والأهالي: نجد كل وسائل الراحة ونستمتع بالمشاهد الخلابة.. ووفّرت علينا الجهد والمسافات

المهندس ياسر كحلة: مقامة على 7200 فدان.. وتضم أنماطاً سكنية متميزة ومساحات خضراء

نائب رئيس «المنصورة الجديدة»: مدينة ذكية تحقق إقامة راقية لمختلف الفئات

تكنولوجيا متطورة لتسهيل صيانة جميع المرافق.. والتحكم والمراقبة من خلال الكاميرات

الصفحة السادسة

أحجار الشطرنج في الشرق الأوسط

ما قدمته مصر لفلسطين في عهد «السيسي» (2)

«كاميرون» وغزة وترشيد الخيال

«غزة» التي كانت محرَّرة!!

رسالة إلى مواطن.. ارفض سرقة حقك

الصفحة السابعة

«السفير الخلوق» تريزيجـيـه

فرحة اللقب الأوروبي الأول

مسيرة مليئة بالألقاب قصة مشوار.. من الأهلي للاحتراف الأوروبي وكتابة نجاحات داخل ملاعب القارة العجوز

ملك اللقطات الحاسمة دور مميز في عودة الفراعنة للمونديال.. وحكاية حلم العمر الذي تحقق

الصفحة الثامنة

«الوطن» تحتفل بذكرى ميلاد «مجدي يعقوب».. أبوقلب أبيض يا جماله

«أسطورة الطب»

من أطفال مصر لـ«ملك القلوب»:

«الصحة والسكان»: مثال مشرفِّ للطبيب المصري

«شكراً من هنا لبُكرة»