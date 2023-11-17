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عاجل.. هجوم مسلح من مستوطنين على سكان الضفة الغربية

كتب:

شروق مراد
09:54 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المستوطنين يشنون هجمات موسعة على سكان الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أطلق مستوطنون الرصاص على المواطن الفلسطيني إبراهيم أحمد محمود وادي، 62 عاما، ونجله أحمد، 25 عاما، ما أدى إلى استشهادهما، خلال هجوم من المستوطنين على موكب تشييع جثامين أربعة شهداء من قرية قصرة، جنوب نابلس، كانوا قد ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المستوطنين هاجموا موكب التشييع، وذلك في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق قريتي قبلان والساوية، جنوب نابلس.

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بقلم شروق مراد