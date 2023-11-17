قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء في غزة

أفاد نبأ عاجل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء

وتابعت «القاهرة الإخبارية، بأنَّ جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أنَّ آليات الاحتلال ما زالت تحيط بمجمع الشفاء في غزة.

ارتقاء شهداء جراء القصف والاقتحامات الإسرائيلية لقطاع غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بسقوط 18 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات، الواقع وسط قطاع غزة.

فيما استشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين بينما أصيب 9 آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم «جنين».