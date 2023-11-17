عاجل.. الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

سيطرة قوات الاحتلال على مستشفى الشفاء بغزة

كانت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، متابعة بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء، بقطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أنَّ آليات الاحتلال ما زالت تحيط بمجمع الشفاء.

ارتقاء شهداء جراء القصف والاقتحامات الإسرائيلية لقطاع غزة

كما أفادت بسقوط 18 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات، الواقع وسط قطاع غزة.

فيما استشهد، فجر اليوم الجمعة، 3 فلسطينيين بينما أصيب 9 آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم «جنين».