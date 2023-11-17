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«القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية تستهدف قاعدة حرير الأمريكية بطائرة مسيرة

كتب:

منى صلاح
10:31 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قاعدة أمريكية- العراق

قاعدة أمريكية- العراق

أفاد قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأنَّ فصائل عراقية أعلنت استهداف قاعدة «حرير» الأمريكية بطائرة مسيرة.

استهداف 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال

كانت الفصائل الفلسطينية أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

سيطرة قوات الاحتلال على مستشفى الشفاء بغزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، متابعة بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء، بقطاع غزة.

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بقلم منى صلاح