مسؤول أممي: جنوب أفريقيا طلبت التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنَّ الاحتلال دفن جثثا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء، ليبرر اقتحامه للمجمع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

منظمات فلسطينية تتقدم بطلب فتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال

وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي في تصريحاته لـ «القاهرة الإخبارية»، أنَّ 3 منظمات فلسطينية تقدمت بطلب فتح تحقيق ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

جنوب أفريقيا تتقدم بطلب رسمي لـ «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال

وأشار «أبوسعيد» إلى أنَّ «الجنائية الدولية»، تلقت طلبا رسميا من جنوب أفريقيا ضد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.