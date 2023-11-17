رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مسؤول أممي: جنوب أفريقيا طلبت التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

كتب:

منى صلاح
10:52 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أحد جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

أحد جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنَّ الاحتلال دفن جثثا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء، ليبرر اقتحامه للمجمع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

منظمات فلسطينية تتقدم بطلب فتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال

وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي في تصريحاته لـ «القاهرة الإخبارية»، أنَّ 3 منظمات فلسطينية تقدمت بطلب فتح تحقيق ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

جنوب أفريقيا تتقدم بطلب رسمي لـ «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال

وأشار «أبوسعيد» إلى أنَّ «الجنائية الدولية»، تلقت طلبا رسميا من جنوب أفريقيا ضد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

اقرأ المزيد:

مسؤول أمريكي سابق: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.. ولا يمكن انتقادها

مسؤول بالجامعة العربية: إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية في غزة

مرصد الأزهر: التعرض للمستشفيات في غزة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

بسبب حرب غزة.. متظاهرون يحاصرون رئيس الوزراء الكندي: «يداك ملطخة بالدماء»
بقلم منى صلاح