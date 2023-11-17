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«الصليب الأحمر»: الوضع في غزة كارثي ويجب إدخال مزيد من المساعدات

كتب:

شروق مراد
10:59 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الصليب الأحمر أكد أن الوضع في غزة كارثي، ويجب إدخال مزيد من المساعدات.

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدم عدد من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.

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بقلم شروق مراد