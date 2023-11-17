جامعة جنوب الوادي تقدم مساعدات وخدمات لـ1500 أسرة في شلاتين

وزعت جامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، كميات متنوعة من المواد الغذائية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والقيادات الشعبية، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية، والدكتور علي الدين عبد البديع منسق عام القافلة.

جامعة جنوب الوادي تقدم مساعدات للأسر

وأكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة، أنه تم تقديم المساعدات لعدد 1500 أسرة في محيط مدينة شلاتين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

قافلة طبية في حلايب وشلاتين

وأوضح الدكتور علي الدين عبد البديع، منسق عام القافلة، أنه تم توزيع الأدوات المكتبية على طلاب المدارس بمنطقة شلاتين، وسط ترحيب كبير بوفد الجامعة من الأهالي، مشيرًا إلى أنه يجري الإعداد لإجراء دراسة سوسيولوجية (علم الاجتماع) للاحتياجات التنموية لمدينة شلاتين.