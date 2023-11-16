«الأغذية العالمي»: خفض 1% من مساعدات الغذاء يدفع 400 ألف شخص للمجاعة

أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرا طارئا بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة، وبحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي.

الجوع الطارئ

ويقدر الخبراء في البرنامج أنه نتيجة لذلك، يمكن أن ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ على مدى الأشهر الاثنى عشر المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي.

وفق تقرير نشره مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإنه يوجد حاليا 345 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من المستوى الثالث أو أعلى، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة من المستوى الرابع، ووضح التقرير أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، وهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.

وتعتبر المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بمثابة شريان حياة حيوي، وغالبا ما تكون الشيء الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة.

يكافح برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزا في التمويل يزيد عن 60% هذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاما، وللمرة الأولى على الإطلاق، شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات بينما زادت الاحتياجات بشكل كبير.

وأكد أن كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يدفع 400 ألف شخص نحو المجاعة.

أرقام مهمة

- عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد: 345 مليوناً

- نسبة عجز التمويل لبرنامج الغذائي العالمي 60% وهي أعلى نسبة عجز منذ 60 عاماً.

- 40 مليون شخص في 51 دولة معرضون للموت بسبب الجوع

- %35 من الأشخاص متلقي المساعدات قد يتعرضون لسوئ التغذية نتيجة تخفيضات المساعدات الغذائية

- 24 مليون شخص قد ينزلقون إلى الجوع الطارئ نتيجة لتخفيضات المساعدات الغذائية.