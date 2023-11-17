«أسيوط» تشارك في ورشة عمل لتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

شاركت محافظة أسيوط في ورشة عمل مراجعة الأنشطة وتحديث خطة مشروع تعزيز دعم الاستدامة المجتمعية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر «ISWS»، والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر هي أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية وأحمد محرز استشارى مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية vng وأميرة الصيرفى قائد فريق المشروع وعمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ومحمد الهلباوى منسق بالمشروع والمهندسة نيفين عبد الرحمن من الشركة القابضة لمياه الشرب وضم فريق أسيوط ،محمود فوزى مدير ادارة اعلام المحافظة ومسئول اتاحة المعلومات بالبرنامج ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعمرو زهرى مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء ومن شركة مياه الشرب ، والمحاسبة أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ونرمين مراد مسئول الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط .

مشاركة 4 محافظات

وعُقدت ورشة عمل بمشاركة ممثلي 4 محافظات «أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا»، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمرت لمدة يومين بمحافظة القاهرة، وتم عرض ومناقشة خطط الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات الأربعة، ومشروعات الجهات المانحة العاملة في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية.

المشروعات القومية

واستعرض عمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، المشروعات القومية العاملة في مجالات التوعية والمشاركة المجتمعية سواء محليا بالمحافظات أو مركزيا مع وزارة التنمية المحلية، وذلك بمشاركة ممثلي المحافظات الأربعة.

وأضاف أحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، أنه تم خلال الورشة عرض أنشطة ومنهجية ونتائج المكون الأول بحسب خطة المشروع، كما تم تقسيم مجموعات عمل لعرض مقترحات لتحسين تنفيذ أنشطة المكون الأول «إجراء وعرض تحليل swot للأنشطة التي تم تنفيذها»، ومناقشة المكونات المحتملة لحزمة أدوات نوعية المستخدمين.

كما استعرضت أميرة الصيرفي، قائد فريق المشروع، ومحمد الهلباوي، منسق بالمشروع، أنشطة ومنهجية ونتائج المكون الثاني بحسب خطة المشروع، وتم خلال الجلسة تشكيل مجموعات عمل لوضع مقترحات لتحسين تنفيذ أنشطة المكون الثاني ومناقشة مقترحات وموضوعات ورش عمل المكون الرابع ثم تلخيص مخرجات اليوم الثاني وتقييم ورش العمل.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذا لتوجيهات الدولة، مؤكدا أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي ذلك بالإضافة لأهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم المشاركة المجتمعية وإدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية، مطالبا جميع المشاركين في ورش العمل بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليا ومركزيا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية.