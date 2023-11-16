أنشطة وفعاليات متنوعة في «ثقافة أسيوط» احتفالا بعيد الطفولة

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بأعياد الطفولة بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، حيث عقدت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية للرواد.

مكتبة الطفل والشباب

حيث استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد أبوالعيون أطفال روضة الشهيد بديروط وبدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر وقد اختتمت فعاليات الزيارة بتقديم استكش مسرحي بعنوان «يوم الشهيد» قدموا فيه بعض بطولات الشهداء الأبطال ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

الرسم بالقلم الرصاص

بينما نظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط برئاسة أبو الحسن محمد ورشة فنية للأطفال بعنوان " الرسم بالقلم الرصاص" بمقر المركز وقدمت فاطمة الزهراء عبدالحميد والتي قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم

ورشة حكي

كما نظم قصر ثقافة البداري برئاسة محمد أبو رحمه ورشة حكي أطفال بعنوان «آثارنا على نقودنا»، بمقر القصر حاضرها محروس عبدالحليم محمود، وقام بشرح لمختلف العملات المصرية الورقية بفئاتها الموجودة حاليا ودلالة كل طباعة علي وجهي كل عملة منها حيث الأثآر المصرية القديمة، ودلالة كل منها بالحضارة المصرية القديمة والتي ظلت موجودة حتي وقتنا الحالي

وعقد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر محاضرة تثقيفية بعنوان «مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة»، بمقر مدرسة جاد الرب الابتدائية بالقوصية برئاسة دعاء الخطيب وحاضرها عبد الغني مسعود موجه بالتربية والتعليم سابقاً والذي تحدث عن أهم مظاهر الاحتفال بأعياد الطفولة.