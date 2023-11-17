أعراض شائعة قد تشير إلى إصابتك بسرطان البروستاتا.. 5 طرق لاكتشاف المرض

عرض رئيسي وبسيط من الممكن أن يجهله كثير الأشخاص، لكنه قد تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال، إذ تعد كثرة التبول، واحدا من أسباب الإصابة بالسرطان، لذلك يجب الذهاب الفوري إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، لتشخيص هذا العرض.

سرطان البروستاتا

التغير في أنماط التبول، من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، لذلك يجب الانتباه عند إفراغ «المثانة» في المرحاض، وفق الدكتور صلاح محمد، أخصائي المسالك البولية والكلى: «ممكن كثرة التبول تكون علامة على إصابة الشخص بسرطان البروستاتا، وهو مش واخد باله».

تقاطر البول، عرض آخر يمكن أن يكون دلالة على الإصابة بسرطان البروستاتا، وفق «صلاح»: «تقاطر البول اللي هو التنقيط الذي يحدث بعد الانتهاء من التبول، ده برضوا عرض وعلامة على احتمالية الإصابة، فضلا عن صعوبة إفراغ المثانة والرغبة المفاجئة في التبول، علشان كده لازم متابعة الموضوع ده عند دخول الحمام».

تضخم البروستاتا أو التهاب المثانة، واحدة من الأمراض الشائعة لدى الرجال، وتكون أعراضها مشابهة لسرطان البروستاتا، وفق أخصائي المسالك البولية: « الاستيقاظ في الليل ودخول الحمام علامة على سرطان البروستاتا أو تضخم غدة البروستاتا، علشان كده لازم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بالسرطان أو التضخم».

أعراض سرطان البروستاتا

أعراض كثيرة من الممكن أن تظهر على الشخص دون معرفته، تدل على إصابته بسرطان البروستاتا، وفق الطبيب، من بينها، صعوبة التبول، الحاجة إلى التبول بشكل مستمر، خاصة في الليل، أخذ وقت طويل أثناء التبول، وجود دم في البول، ألم في أسفل الظهر، أو الوركين أو الحوض».

ووفق الطبيب، فإنه يجب إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الأعراض، خاصة كثرة التبول، فيمكن أن تدل على الإصابة بالسكري، أو سرطان البروستاتا، أو تضخمها، كما يمكن إجراء الاختبارات كعينة بول، واختبار دم لمستضد البروستات النوعي «PSA»، وفحص المستقيم الرقمي بطريقة يدوية، لتحديد حجم البروستاتا.

ويمكن أن يقوم الطبيب بفحص عينة من نسيج البروستاتا «الخزعة»، وهي المعنية بتشخيص سرطان البروستاتا، كما يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم.